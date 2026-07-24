Müzik kariyerindeki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Işın Karaca, bu kez sahne performansıyla değil, yaşadığı büyük fiziksel değişimle gündeme geldi. Uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele eden Karaca, uyguladığı yaşam tarzı değişikliği sayesinde tam 75 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti.

2001 yılında yaklaşık 130 kilo olduğu bilinen ünlü sanatçı, yıllara yayılan süreçte sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimseyerek 55 kiloya kadar düştü. Büyük değişimiyle adeta yeniden doğan Karaca'nın son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandığını ifade etti.

Tarzını da yeniledi

Verdiği kiloların ardından yalnızca fiziksel görünümünü değil, tarzını da değiştiren Işın Karaca, yeni imajıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Fit görünümüyle dikkat çeken sanatçı, sahne kostümlerinden günlük kombinlerine kadar birçok alanda yenilenen tarzıyla takipçilerinden olumlu yorumlar alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Karaca'nın son haline ilişkin, "Tanıyamadım", "Bambaşka biri olmuş", "Harika görünüyor" ve "Azmin karşılığı bu olsa gerek" şeklinde yorumlarda bulundu.

Beslenme düzenini değiştirdi

Daha önce verdiği röportajlarda kilo verme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Işın Karaca, en büyük değişimin beslenme alışkanlıklarında olduğunu ifade etmişti.

Ünlü sanatçı, "Günde bir kez yemek yiyorum. Acıkınca dişimi fırçalıyorum, bu iştahımı kesiyor. Ara öğün olarak ayran, kefir ya da su tüketiyorum." sözleriyle uyguladığı beslenme düzenini anlatmıştı.

Değişimi ilgi görüyor

Müzik kariyerini başarıyla sürdüren Işın Karaca, son dönemde sahne performanslarının yanı sıra geçirdiği büyük değişimle de magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken sanatçı, hem fit görünümü hem de yenilenen imajıyla hayranlarından tam not almaya devam ediyor.