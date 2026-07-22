Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esen Matraş ile düzenlenen görkemli törenle hayatını birleştirdi. Çiftin düğününden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, nikâh sırasında yaşanan bir detay gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

"Baba adı" sorusunda dikkat çeken cevap

Nikâh memurunun resmi işlemler sırasında yönelttiği "Baba adınız?" sorusuna Esen Matraş'ın, öz babası Emre Matraş yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in adını vermesi dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, baba-kız arasındaki uzun süredir devam ettiği öne sürülen küslük de yeniden gündeme geldi.

Emre Matraş'tan peş peşe açıklamalar

1990'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla tanınan eski pop şarkıcısı ve Matraş Deri ailesinin veliahtlarından Emre Matraş, yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Uzun yıllardır sosyal medya kullanmadığını belirten Matraş, yalnızca bu konuya açıklık getirmek amacıyla hesap açtığını ifade etti.

Emre Matraş açıklamasında, "Ben yıllardır sosyal medya kullanmıyorum. Açıklama yapmak için ilk kez açtım. Ben kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü 'baba adı' dendiğinde 'Anıl' deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Nikâhı kıyan kişilerin de soruşturulmasını istiyorum. Ben bu olayı kaldıramıyorum. İsmail'in ve ailesinin kızımı benden istemesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Emre Matraş'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar konu hakkında farklı görüşler dile getirdi. Bazı kullanıcılar Esen Matraş'ın kendisini büyüten kişiyi tercih etmesini doğal karşılarken, bazıları ise Emre Matraş'ın açıklamalarını destekleyen yorumlar yaptı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İsmail Yüksek ve Esen Matraş cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.