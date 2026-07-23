Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş tutuklandı. Başsavcılık, Soydaş'ın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınmasına karar verirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma, Fatma Soydaş'ın "ffatmaase" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar üzerine başlatıldı. Savcılık, söz konusu içeriklerin Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenen "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Fatma Soydaş'ın İstanbul'da bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı talimatı verildi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan Soydaş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hesaplarına erişim engeli getirildi

Soruşturma kapsamında, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen paylaşımların yer aldığı TikTok ve Instagram hesapları hakkında da işlem yapıldı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Fatma Soydaş'a ait sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Tutuklama kararı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.