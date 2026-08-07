Edinilen bilgilere göre saldırı, ders saatleri içerisinde okul kampüsünde gerçekleşti. Silah seslerinin duyulmasının ardından öğretmenler öğrencileri güvenli alanlara tahliye etmeye çalışırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun 14 yaşındaki öğrencilerinden biri olduğu belirtildi. Olay yerinde ölü bulunan saldırganın yanında yapılan incelemelerde çantasında çok miktarda mühimmat ele geçirildiği ifade edildi. Güvenlik güçleri, saldırının nasıl planlandığı ve saldırganın olası motivasyonunun belirlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturma başlattı.

Saldırının ardından okul boşaltılırken, öğrenciler güvenli bölgelere tahliye edildi ve aileler okul çevresinde çocuklarından haber alabilmek için toplandı. Olay nedeniyle bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, polis ekipleri okul içerisinde detaylı inceleme yaptı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, yaralıların tedavilerinin ise hastanelerde devam ettiğini açıkladı. Saldırının tüm yönleriyle araştırıldığını belirten emniyet yetkilileri, olayın nedenine ilişkin elde edilecek bilgilerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Tayland'da büyük üzüntüye neden olan saldırının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde yeni adımlar atılması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.