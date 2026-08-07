Sabah saatlerinde 28 derece civarında seyredecek hava sıcaklığının öğle saatlerinden itibaren hızla artması bekleniyor. Gün boyunca etkili olacak yüksek nem, özellikle açık alanlarda hissedilen sıcaklığı artırırken, vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları isteniyor.

Meteoroloji verilerine göre rüzgarın gün boyunca hafif şiddette eseceği tahmin edilirken, parçalı bulutlu gökyüzünün sıcak havayı önemli ölçüde azaltması beklenmiyor.

Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik geldiği zaman diliminde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını, bol sıvı tüketilmesini ve yaşlılar, çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

Turizmin en yoğun dönemlerinden birini yaşayan Alanya'da, hava koşullarının deniz, plaj ve açık hava etkinlikleri için genel olarak elverişli olması bekleniyor. Parçalı bulutlu hava zaman zaman güneşin etkisini hafifletse de, yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle güneş koruyucu önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Yetkililer, sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirterek hem vatandaşların hem de tatilcilerin güneş çarpması ve sıvı kaybına karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.