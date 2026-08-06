Avrupa Merkez Bankası (ECB), çeyrek asırdır kullanımda olan euro banknotlarını yenileme sürecinde önemli bir aşamaya ulaştı. Banka, daha güvenli ve çevre dostu olması planlanan üçüncü nesil banknotlar için geliştirilen 10 farklı tasarımı kamuoyunun değerlendirmesine açtı.

ECB'nin yayımladığı bilgilere göre, halktan ve uzmanlardan gelecek geri bildirimler doğrultusunda nihai tasarımın bu yılın sonuna kadar belirlenmesi hedefleniyor. Seçilen yeni tasarımların tedavüle girmesi ise birkaç yıllık bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleşecek. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 21'inde resmi para birimi olarak kabul edilen ve 357 milyondan fazla kişinin kullandığı euronun, bu güncellemeyle geleceğe uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

YENİ TASARIMLARDA HANGİ ÖZELLİKLER ÖNE ÇIKIYOR?

Yeni banknot serisinin temel odak noktasını güvenlik, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik oluşturuyor. Gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak olan paraların kopyalanması zorlaştırılırken, günlük hayatta doğrulama işlemleri de kolaylaştırılacak. Üretim maliyetlerinin ve çevresel etkilerin azaltılması amacıyla yeni seride daha dayanıklı malzemeler tercih edilecek. Ayrıca, görme engelli bireylerin kullanımı için erişilebilirliği artıran yeni dokusal unsurlar da eklenecek.

Dolaşıma giren ilk banknotların ardından 2013-2019 yılları arasında "Europa" serisiyle güncellenen euroların, bugün dünya genelinde 1,5 trilyon euroyu aşan toplam değeriyle 30 milyardan fazla adedi dolaşımda bulunuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın aktardığına göre, banknotlar üzerindeki pencere, kapı ve köprü figürleri Avrupa halkları arasındaki açıklığı ve işbirliğini temsil etmeye devam edecek.

500 EUROLUK BANKNOTLAR GERİ DÖNECEK Mİ?

Terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele kapsamında 2019 yılında basımı durdurulan 500 euroluk banknotlar, üçüncü nesil tasarımlarda da yer almıyor. Yeni seri yalnızca 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk kupürleri kapsayacak şekilde planlandı. Günlük alışverişlerde kullanılamayan mevcut 500 euroluk banknotlar ise yalnızca banka hesaplarına yatırılarak değerlendirilebiliyor.

ESKİ BANKNOTLAR DEĞERİNİ YİTİRECEK Mİ?

Yeni tasarımların dolaşıma girmesiyle birlikte piyasalarda ani bir geçiş yaşanması öngörülmüyor. ECB'nin açıklamasına göre, mevcut banknotlar yeni seriyle birlikte uzun süre daha dolaşımda kalmaya devam edecek. Eski paralar yasal ödeme aracı olma özelliğini koruyacak ve herhangi bir değer kaybına uğramayacak. Bu durum, elinde nakit euro bulunduran vatandaşlar için bir güvence oluştururken, piyasalarda da istikrarın korunmasını sağlıyor.

Dijital euro projesi üzerinde de çalışmalarını sürdüren Avrupa Merkez Bankası, fiziksel nakde yaptığı bu yatırımla paranın uzun yıllar daha sistemin parçası olacağı mesajını netleştiriyor. Söz konusu tasarım değişikliğinin Avrupa para politikasını veya euronun uluslararası rezervlerdeki yüzde 20'lik payını doğrudan etkilemesi beklenmiyor.