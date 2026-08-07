Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 700 metre uzunluğundaki caddede üç etap halinde yürüttüğü çalışmayı 45 günlük hedefin öncesinde tamamlayıp, yolu vatandaşların hizmetine açtı. Toplam 12 bin ton sıcak asfalt kullanılan çalışmayı yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Haydar Uyar, Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Belediyesi Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez ile teknik ekip eşlik etti.

İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNDE DUYGU DOLU SATIRLAR

İnceleme sırasında iş makinesine iliştirilen el yazısıyla yazılmış mektup, Başkan Özçelik ve belediye çalışanlarını duygulandırdı. Mektupta, kavurucu sıcak altında sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışan asfalt ekibine teşekkür edilirken, "Sizlerin sıcak yürekleri ve özverili emekleri sayesinde hepimizin güvenle kullanabileceği güzel yollar yapıldı." ifadelerine yer verildi. Vatandaş mektubunda ayrıca belediye çalışanlarının ailelerine sağlık, huzur ve bereket dileyerek, emeklerinin Alanya için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

BAŞKAN ÖZÇELİK: "EN KIYMETLİ KARŞILIK VATANDAŞIMIZIN MEMNUNİYETİ"

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çalışmaların vatandaşların talebiyle, planlanandan önce başlatıldığını ve hedeflenen süreden daha erken tamamlandığını belirterek şunları söyledi, "Vatandaşlarımız istedi, biz de sezon sonunu beklemeden çalışmaları başlattık. 45 gün olarak planladığımız işi 36 günde tamamladık. İyi ki de yaptık. Burası da bizler için ayrı bir gurur kaynağı diyebilirim. Mahmutlar'da esnafımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla istişarede bulunduk ve çok büyük istekle, 'yapılsın' denildi. Ancak bugün bizi en çok mutlu eden, yapılan hizmetin vatandaşımızda karşılık bulduğunu gösteren bu içten teşekkür mektubu oldu. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." Kestel'deki asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, vakit kaybetmeden Mahmutlar Atatürk Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarına başladı.