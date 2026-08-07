Sözcü Gazetesi'nin yayımladığı verilere göre, Türkiye Varlık Fonu kontrolündeki dev şirketler ile özel sektörün öncü firmaları yılın ilk yarısında istihdamda küçülmeye gitti. Resmi işsizlik oranlarındaki düşüş açıklamalarına karşın, Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom, PTT ve otomotiv devlerinin personel sayılarında azalma kaydedildi.

Yayımlanan finansal sonuçlara göre, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle THY'nin ocak-haziran dönemindeki net kârı yıllık bazda yüzde 25 gerileyerek 18 milyar lira oldu. Şirketin faaliyet raporunda yer alan verilere göre, ana şirket THY'de 2025 yılı sonunda 36 bin 563, 2026

Mart ayında ise 36 bin 593 olan personel sayısı, haziran sonu itibarıyla 36 bin 482'ye düştü. Üç aylık dönemde ana şirketteki istihdam 111 kişi azalırken, yurt içi personel ve kabin memuru sayısındaki düşüşe karşın yurt dışı istihdamında artış görüldü.

THY'nin personel verisi paylaşılan 20 alt şirketinden 9'unda çalışan sayısı azalırken, 1'inde sabit kaldı. Buna karşılık AJet ve TGS Yer Hizmetleri'ndeki büyüme sayesinde alt şirketlerin toplam istihdamında artış yaşandı. Diğer yandan, Türk Telekom'un personel sayısı bu yıl 31 bin 779'dan 31 bin 756'ya geriledi. PTT'nin ise 5 bin 585 personeli işten çıkararak toplam çalışan sayısını 16 bin civarına çekmeyi hedeflediği bildirildi.

OTOMOTİV VE TARIM MAKİNELERİNDE KÜÇÜLME

Borsada işlem gören özel sektör temsilcilerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Özellikle otomotiv pazarında yaşanan çift haneli daralma ve çiftçinin alım gücündeki düşüş, sektördeki devleri doğrudan etkiledi. Ford Otosan'ın 2025 sonunda 25 bin 2 olan çalışan sayısı, bu yılın haziran ayında 24 bin 436'ya geriledi. Aynı dönemde Türk Traktör'ün personel sayısı da 2 bin 120'den 2 bin 39'a düştü.

İSTİHDAM DARALMASININ EKONOMİK ARKA PLANI

Küresel çapta yaşanan jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerine yansıması ve iç pazardaki daralma, büyük ölçekli şirketlerin operasyonel maliyetlerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Şirketlerin kârlılık oranlarındaki baskıyı hafifletmek amacıyla, özellikle büyüme öngörülmeyen departmanlarda veya iç pazar odaklı birimlerde personel sayısını optimize etme yoluna gittiği dikkat çekiyor.