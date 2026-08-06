İlk belirlemelere göre patlama, akşam saatlerinde Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA, yolcu taşımacılığında kullanılan bir minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Patlamanın şiddeti çevrede büyük hasara yol açarken, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı. Ağır yaralananların ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, patlamada ölü ve yaralıların bulunduğunu doğruladı. Ancak hayatını kaybeden ve yaralananların sayısına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, can kaybı bilançosunun yapılacak çalışmaların ardından kesinleşeceğini bildirdi.

Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, patlayıcının araca nasıl yerleştirildiği ve saldırının faillerinin kimliğinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Patlamanın ardından çevredeki cadde ve sokaklar güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Son yıllarda zaman zaman güvenlik olaylarıyla gündeme gelen Ceramana Mahallesi'nde meydana gelen saldırı, bölgede yeniden güvenlik endişelerini artırdı. Yetkililerin olayın perde arkasını aydınlatmak amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü ve ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapılmasının beklendiği bildirildi.