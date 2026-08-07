Alanya Belediyesi ile Alanya Balıkçılar Kooperatifi arasında, Balıkçı Barınağı'na ilişkin protokol imzalandı. Barınak'ta düzen ve denetimi kalıcı şekilde tesis edecek protokole göre, ruhsatlandırma işlemleri için tanınan geçiş süresi 31 Ekim 2026'da sona erecek ve bu tarihe kadar şartları tamamlamayan tekneler ise 1 Kasım 2026'dan itibaren ticari faaliyette bulunamayacak.

Alanya Balıkçılar Kooperatifi'nde düzenlenen basın toplantısında, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Kooperatif Başkanı Kerim Balıktay, barınağın düzen ve tertibi için protokol imzaladı. Buna göre, Balıkçı Barınağı'nda uzun yıllardır devam eden idari belirsizliklerin giderilmesi ve barınakta düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılmasının adımı atıldı. Süreç, Antalya Valiliği'nin gezi teknelerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 2026/5 sayılı genelgesi ve 2 Ocak 2018 tarihli Alanya Belediye Meclisi Kararı ile yürütülecek.

GEÇMİŞİN İHMALLERİ ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Geçmiş dönemlerde uygulanması gereken Belediye Meclis kararlarının hayata geçirilmemesi nedeniyle Balıkçı Barınağı'na mevzuata aykırı şekilde teknelerin giriş yaptığı, bunun sonucunda barınak kapasitesinin aşıldığı ve pek çok teknenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Kontrol ve denetim eksikliği nedeniyle bölgede zaman zaman kamu düzenini bozan olayların yaşandığı, bu durumun esnafı ve Alanya'nın turizm kimliğini olumsuz etkilediği ifade edildi.

BELEDİYE VE KOOPERATİF'DEN ORTAK HAREKET

Geçtiğimiz yıl Balıkçı Barınağı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile olan işletme sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alanya Belediyesi, görüşmeler sonucunda barınağın deniz haricinde kalan alanlarında gerekli düzenleme, bakım, denetim ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek üzere Balıkçılar Kooperatifi ile mutabakata vardı. Böylece Alanya Belediyesi, barınağın daha düzenli, güvenli ve sağlıklı işletilmesi için Kooperatifle ortak hareket edecek.

31 EKİM SON TARİH

Başlatılan uygulama kapsamında Alanya'da turistik taşımacılık yapan tüm tekneler, mevzuat gereği Alanya Belediyesi'nden işletme ruhsatı almakla yükümlü olacak. Mevcut ruhsatı bulunan teknelerin ruhsatları arşiv düzeni amacıyla herhangi bir ücret alınmaksızın yeniden düzenlenecek. Öte yandan ruhsat başvurularında teknelerin, 2018 tarihli Belediye Meclisi Kararı öncesinde uygulanan 30 metre/10 metre kuralının denetlenebilmesi için denize elverişlilik belgelerini ibraz etmeleri gerekecek.

Ruhsat sahibi ile fiili tekne sahibi arasında uyumsuzluk bulunan durumlarda ise ruhsatların 31 Ekim 2026 tarihine kadar veraset hükümlerine uygun hale getirilmesi istenecek. Bu süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlamayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işlem uygulanacak. Belediye tarafından yürütülecek ruhsatlandırma işlemlerinin 31 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanması hedeflenirken, belediyeden kaynaklanmayan nedenlerle ruhsat almayan, başvuru yapmayan veya işlemlerini tamamlamayan teknelerin 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren ticari faaliyette bulunmalarına izin verilmeyecek.

BAŞKAN ÖZÇELİK: KALICI BİR DÜZEN OLUŞTURACAĞIZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yürütülen çalışmanın amacının 2026/5 Valilik Genelgesi ve 2018

Meclis Kararlarını hayata geçirmek ve Balıkçı Barınağı'nda kalıcı bir düzen oluşturmak olduğunu belirterek, "Bizim önceliğimiz, hukukun gereğini yerine getirmek, kuralları herkes için eşit şekilde uygulamak ve İskele bölgemizi hak ettiği düzene kavuşturmaktır. Esnafımızın mağdur olmaması için sezon ortasında olmamız sebebiyle 31 Ekim 2026 tarihine kadar geçiş süreci tanıdık. Bu süre içinde tüm eksikliklerin giderilmesini bekliyoruz. Amacımız ceza vermek değil, tam anlamıyla düzeni sağlamak, kamu güvenliğini korumak ve Alanya'nın turizm değerine yakışır bir çalışma düzenini hep birlikte oluşturmaktır" dedi.

HEDEF: GÜVENLİ, DÜZENLİ VE ÖRNEK İSKELE

Başlatılan çalışma kapsamında Balıkçı Barınağı ve İskele bölgesinde kamu düzenini bozan kavga, hanutçuluk, fuhuş ve benzeri yasa dışı faaliyetlerle mücadele konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli idari tedbirlerin de kararlılıkla uygulanacağı bildirildi. Alanya Belediyesi ile Alanya Balıkçılar Kooperatifi, yürütülecek çalışmalarla kurallara uyan esnafın hakkını korumayı ve İskele bölgesini Alanya'nın turizm kimliğine yakışır, güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

BALIKÇI BARINAĞI GEZİ TEKNELERİ RUHSATLANDIRMA EYLEM PLANI

•⁠ ⁠Ruhsat zorunluluğu: 2 Ocak 2018 tarihli Alanya Belediye Meclisi kararı ve Antalya Valiliği'nin gezi teknelerinin çalışma usul ve esaslarıyla ilgili 2026/5 sayılı genelgesi gereği, Alanya'da turistik taşımacılık yapan tüm tekneler Alanya Belediyesi'nden işletme ruhsatı almak zorundadır.

•⁠ ⁠Ücretsiz yeniden düzenleme: Ruhsatı tam ve eksiksiz olan tüm teknelerin ruhsatı arşiv amacıyla yeniden düzenlenecek, bunun için ücret talep edilmeyecektir.

•⁠ ⁠Denize elverişlilik belgesi: Tüm tekneler ruhsat talebinde, 2018 meclis kararından önceki 30 mt/10 mt Kuralı'nın denetlenmesi amacıyla denize elverişlilik belgesini sunmakla yükümlüdür.

•⁠ ⁠Veraset uyumu: Şahıslara ait ruhsatlarda fiili tekne sahipliği ile ruhsat sahipliği arasında uyuşmazlık varsa, ruhsatlar 31 Ekim 2026 tarihine kadar verasete uygun hale getirilecektir. Aksi takdirde ruhsat iptaline gidilecektir.

•⁠ ⁠Tamamlanma tarihi: Tüm ruhsat işlemleri Belediye tarafından 31 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Belediyeden kaynaklanmayan bir sebeple ruhsatını almayan/alamayan/müracaat etmeyen teknelerin 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren ticari faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir.

•⁠ ⁠Dayanak: Ruhsatlandırma işlemleri, 2018 tarihli Alanya Belediye Meclis kararı ve Antalya Valiliği'nin gezi tekneleri çalışma usul ve esaslarıyla ilgili 2026/5 sayılı genelgesine göre yapılacaktır.