Gün boyunca farklı saat dilimlerinde uygulanacak kesintilerden özellikle kırsal mahalleler ile bazı merkez bölgelerde yaşayan vatandaşlar etkilenecek. Yetkililer, çalışmaların planlanan sürede tamamlanmasının ardından enerji akışının yeniden sağlanacağını bildirdi.
09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesilecek mahalleler
Bakım çalışmaları nedeniyle;
- Kuzeyyaka Mahallesi
- Uzunöz Mahallesi
- Mahmutlar Mahallesi çevresi
- İmamlı Mahallesi (Kozarası-Gödüre bölgesi)
- Şıhlar Mahallesi (Sülüklü Yaylası ve Şıhlar Yaylası)
- Asmaca Mahallesi
- Mahmutseydi Mahallesi
Yatırım çalışmaları kapsamında ise;
- Çamlıca Mahallesi
- Kocaveliler Çamlıca bölgesi
- Çamlıca Mahallesi Dereköy Sokak
- Çamlıca Köseli Akdüşlü bölgesi
- Konaklı Mahallesi 37 ve 38. sokaklar
- Payallar Mahallesi 14110 ve 14144 numaralı bölgeler
- Payallar Mahallesi Menderes Caddesi ve çevresi
belirlenen saatler arasında elektrik alamayacak.
13.00-18.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak bölgeler
Bakım çalışmaları nedeniyle öğleden sonra ise;
- Mahmutseydi Mahallesi Uşakpınar Sokak
- Türkler Mahallesi Uşakpınar Sokak
çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacak.
Vatandaşlara uyarı
Yetkililer, planlı bakım ve yatırım çalışmalarının elektrik şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların elektronik cihazlarını olası voltaj dalgalanmalarına karşı prizden çıkarmaları, işletmelerin ise gerekli tedbirleri önceden almaları tavsiye edildi.
Çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin belirtilen mahallelere kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi. Özellikle elektrikle çalışan cihazlara bağımlı olan vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak günlük planlarını buna göre yapmaları istendi.