Gün boyunca farklı saat dilimlerinde uygulanacak kesintilerden özellikle kırsal mahalleler ile bazı merkez bölgelerde yaşayan vatandaşlar etkilenecek. Yetkililer, çalışmaların planlanan sürede tamamlanmasının ardından enerji akışının yeniden sağlanacağını bildirdi.

09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesilecek mahalleler

Bakım çalışmaları nedeniyle;

Kuzeyyaka Mahallesi

Uzunöz Mahallesi

Mahmutlar Mahallesi çevresi

İmamlı Mahallesi (Kozarası-Gödüre bölgesi)

Şıhlar Mahallesi (Sülüklü Yaylası ve Şıhlar Yaylası)

Asmaca Mahallesi

Mahmutseydi Mahallesi

Yatırım çalışmaları kapsamında ise;

Çamlıca Mahallesi

Kocaveliler Çamlıca bölgesi

Çamlıca Mahallesi Dereköy Sokak

Çamlıca Köseli Akdüşlü bölgesi

Konaklı Mahallesi 37 ve 38. sokaklar

Payallar Mahallesi 14110 ve 14144 numaralı bölgeler

Payallar Mahallesi Menderes Caddesi ve çevresi

belirlenen saatler arasında elektrik alamayacak.

13.00-18.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak bölgeler

Bakım çalışmaları nedeniyle öğleden sonra ise;

Mahmutseydi Mahallesi Uşakpınar Sokak

Türkler Mahallesi Uşakpınar Sokak

çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, planlı bakım ve yatırım çalışmalarının elektrik şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların elektronik cihazlarını olası voltaj dalgalanmalarına karşı prizden çıkarmaları, işletmelerin ise gerekli tedbirleri önceden almaları tavsiye edildi.

Çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin belirtilen mahallelere kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi. Özellikle elektrikle çalışan cihazlara bağımlı olan vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak günlük planlarını buna göre yapmaları istendi.