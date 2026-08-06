Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Neuville-sur-Saone kasabasında yaşayan bir kişi, bahçesinde kazı yaptığı sırada toprağa gömülü halde altın külçeleri buldu. Plastiğe sarılı halde bulunan ve güncel kurla yaklaşık 39 milyon 543 bin 688 liraya (616 bin sterlin) denk gelen servet, dürüst vatandaş tarafından yerel yetkililere teslim edildi. Ancak yetkililerin yürüttüğü süreç, altınları bulan mülk sahibi için beklenen şekilde sonuçlanmadı.

ALTINLAR KİME İADE EDİLECEK?

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından, söz konusu altınların yaklaşık 20 yıl önce yasal yollarla satın alındığı tespit edildi. Fransız basınına yansıyan bilgilere göre, mevcut mevzuat bu tür durumlarda bulunan değerlerin ilk sahibine veya hayattaki yasal varislerine iade edilmesini zorunlu kılıyor. Neuville-sur-Saone meclis üyesi Patrick Rachas ise olayın duyulmasının ardından vatandaşın dürüstlüğünü takdir ettiğini bildirdi.

BULAN KİŞİ NEDEN PAY ALAMIYOR?

Konunun hukuki boyutunu değerlendiren hazine hukuku uzmanı Avukat Antoine Beguin, altınları bulan mülk sahibinin bu servetten herhangi bir maddi pay almasının yasal olarak neredeyse imkansız olduğunu açıkladı. Beguin'in aktardığına göre, mirasçıların tespit edilememesi halinde bile paranın mülk sahibine değil, doğrudan Fransız devletine aktarılacağı ifade edildi. Bu gelişme, sahipsiz eşya ve define buluntularında mülkiyet haklarının nasıl işlediğine dair önemli bir hukuki örnek oluşturdu.