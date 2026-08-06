ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Meksika'dan ithal edilen jalapeno biberlerinden kaynaklanan yeni bir salmonella salgını tespit edildiğini duyurdu. 27 eyalete yayılan salgında şu ana kadar 345 kişinin hastalandığı, 36 hastanın ise tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililerin aktardığına göre, bu kriz Meksika menşeli marullarda ortaya çıkan ve halen devam eden siklospora salgınının hemen ardından patlak verdi. Mayıs ayından bu yana marul kaynaklı siklosporasis hastalığı nedeniyle 5 binden fazla kişi hastaneye kaldırılırken, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Marul krizi daha çok ABD'li fast food şirketi Taco Bell'i vururken, biber kaynaklı yeni salgın Chipotle ve QDOBA gibi diğer zincirleri hedef aldı.

SALGININ KAYNAĞI NERESİ?

FDA verilerine göre, 19 Haziran ile 20 Temmuz tarihleri arasında yoğunlaşan vakaların kaynağı olarak Meksika'nın Sinaloa bölgesi işaret edildi. Hastalığa yol açan biberlerin bölgedeki ortak bir üreticiden alındığı ve Coast Citrus Distributors firması aracılığıyla dağıtıldığı belirlendi. Her iki salgının da aynı bölgeden gelen tarım ürünleriyle bağlantılı olması dikkat çekerken, tedarikçi şirket piyasadaki riskli ürünleri geri çağırmayı kabul etti.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDE GÜVENLİK AÇIĞI

Sınır aşan tarımsal tedarik zincirlerindeki bu tür kırılmalar, dev restoran markalarının operasyonlarını ve borsa performanslarını doğrudan etkiliyor. Chipotle, 20 Temmuz itibarıyla biber tedarikçisini değiştirdiğini açıklasa da, Minnesota ve diğer bölgelerdeki ürün toplatma kararlarının ardından şirketin hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Rakip firma QDOBA ise 28 Temmuz'da jalapeno kullanımını tamamen durdurma kararı aldı.

FDA, Coast Citrus firmasının söz konusu biberleri doğrudan zincir marketlere tedarik etmediğini değerlendiriyor. Tüketicilere ve işletmelere Sinaloa çıkışlı geri çağrılan biberleri tüketmeme uyarısında bulunan kurum, restoran zincirlerinin aldığı güncel tedbirler sayesinde müşteriler için devam eden bir risk bulunmadığını açıkladı.