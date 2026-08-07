Ankara'da cadde ve işletmelerin önünde sürücülerden yasa dışı şekilde park ücreti alarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen korsan otoparkçılar ve değnekçilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında faaliyet gösteren korsan otoparkçılarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ihbarlar ve saha araştırmaları sonucunda bazı kişilerin cadde ve işletmelerin önlerinde araçlarını park eden sürücülerden "park parası" adı altında ücret talep ederek yasa dışı gelir elde ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelileri belirlemek amacıyla uzun süre teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Kentin farklı adreslerine eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 kişi hakkında adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Operasyonun ardından açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık yol ve caddelerde vatandaşlardan park ücreti talep edilmesinin yasal olmadığını hatırlattı. Yetkililer, belediye veya ilgili kurumlar tarafından işletilmeyen alanlarda kendilerinden ücret talep edilen vatandaşların bu kişilere ödeme yapmamaları ve durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ya da en yakın emniyet birimine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve kamu düzeninin korunması amacıyla korsan otoparkçılık ve değnekçilik faaliyetlerine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.