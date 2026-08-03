Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Türkiye'de üretilerek Avusturya pazarına sunulan ejder meyveleri hakkında Avrupa Birliği Gıda Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden acil toplatma kararı yayımlandı. Karara, ürünlerde tespit edilen üç farklı insektisit (böcek ilacı) kalıntısı gerekçe gösterildi.

Yapılan laboratuvar analizlerinde, tropikal meyve numunelerinde Acetamiprid, Formetanat ve Sülfoksaflor etken maddelerine rastlandı. Ölçüm sonuçları Acetamiprid için 0,31 ± 0,16 mg/kg, Formetanat için 0,33 ± 0,17 mg/kg ve Sülfoksaflor için 0,075 ± 0,038 mg/kg olarak kayıtlara geçti.

İLAÇ KALINTILARININ RİSKLERİ NELER?

Tespit edilen maddelerden Acetamiprid'in gelişimsel nörotoksisite potansiyeli barındırdığı şüphesiyle Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından referans değerlerinin yeniden incelendiği bildirildi. Karbamat grubundan olan Formetanat'ın yüksek dozda maruz kalınması halinde sinir sistemini etkileyerek bulantı, baş dönmesi ve kas güçsüzlüğüne yol açabildiği belirtiliyor. Açık alanda kullanımı sınırlandırılan Sülfoksaflor ise özellikle arı popülasyonları üzerinde oluşturduğu tehditlerle biliniyor.

KOKTEYL PESTİSİT ETKİSİ NEDİR?

Türkiye'de örtü altı tropikal meyve üretiminde yüksek sıcaklık ve nemin zararlı böcek üremesini hızlandırması, üreticileri farklı ilaçları dönüşümlü kullanmaya itiyor. Aynı üründe birden fazla kimyasalın birikmesi, bilim literatüründe "kokteyl pestisit etkisi" olarak tanımlanıyor. Bu durum, kimyasalların bir araya geldiklerinde insan sağlığı ve ekosistem üzerinde oluşturabilecekleri birleşik ve öngörülemeyen toksik riskleri ifade ediyor. Uzmanlar, üretim politikalarının ve tozlaştırıcı canlıların korunmasının bu kapsamda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.