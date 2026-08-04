PAKİSTAN'da yaşandığı öne sürülen bir olay, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. İddiaya göre, bir berberde saç tıraşı sırasında boynunu kırtlattıran bir müşteri, işlemin hemen ardından fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, müşterinin berber koltuğunda oturduğu sırada boynuna ani bir manipülasyon uygulandığı, kısa süre sonra ise fenalaştığı görülüyor. Çevrede bulunan kişilerin panikle müdahale ettiği anlar da görüntülere yansırken, iddialara göre tüm çabalara rağmen kişi kurtarılamadı.

Olayın ardından görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar boyun kırtlatma işlemlerinin güvenliği konusunda farklı görüşler dile getirdi. Yaşananların ardından sağlık uzmanları da kontrolsüz boyun manipülasyonlarının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, boyun ve omurga bölgesinde bilinçsizce yapılan sert müdahalelerin sinir, damar ve omurga yapılarında ciddi hasarlara yol açabileceğini, bu tür işlemlerin yalnızca gerekli durumlarda ve yetkin sağlık profesyonelleri tarafından yapılması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan, sosyal medyada dolaşan görüntülerdeki kişinin gerçekten boyun manipülasyonu nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası hakkında resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmayı sürdürüyor.