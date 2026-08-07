Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki Tansu Kaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, genç adamın işe gitmek üzere evinden çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Nevşehir-Uçhisar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Tansu Kaya'ya, Yasin P. yönetimindeki 50 AFR 339 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kaya ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tansu Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hayatını kaybeden Tansu Kaya'nın Uçhisar'da bulunan bir otelde çalıştığı ve kaza sırasında iş yerine gitmek üzere yolda olduğu öğrenildi. Acı haber, ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Öte yandan, kazanın yaşandığı an çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Tansu Kaya'nın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin hızla çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, sürücü Yasin P.'nin ifadesine başvuruldu. Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve güvenlik kamerası kayıtlarının değerlendirilmesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde kara yollarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaların daha dikkatli olması ve sürücülerin hız limitlerine uyması gerektiğini hatırlatarak benzer kazaların önlenmesi için trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.