Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ikinci el olarak satın aldığı motosikletle ilk sürüşüne çıkan 22 yaşındaki Utku Keskin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin önce yol kenarındaki toprak yığınına, ardından park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Feci kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Çerkezköy ilçesi Kızılpınar ile Veliköy mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Utku Keskin aynı gün saat 17.00 sıralarında ikinci el bir motosiklet satın aldı. Henüz plaka işlemleri tamamlanmayan motosikletiyle gezintiye çıkan genç sürücü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet önce yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Utku Keskin, park halinde bulunan 59 AFC 974 plakalı hafif ticari aracın arka kısmına çarparak ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Utku Keskin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Motosikletin henüz plakasının takılmamış olması ve kazanın meydana geliş nedeni de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Öte yandan, feci kaza çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkarak toprak yığınına çarpması ve ardından sürücünün savrularak park halindeki hafif ticari araca çarptığı anlar yer aldı.

Jandarma ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alırken, kazanın kesin nedeninin teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Yaşanan acı olay, Utku Keskin'in ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.