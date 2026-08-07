Milli Eğitim, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının ortak çalışmasıyla yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenlik protokolleri baştan aşağı yenileniyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre, 81 ildeki devlet okullarında görevlendirilmek üzere 30 bin yeni güvenlik personeli istihdam edilecek.

Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda sürecin koordinasyonunu valilikler üstlenecek. İşe alınacak adayların güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülürken, okullarda görev yapmaya uygunluk durumlarını Milli Eğitim Bakanlığı değerlendirecek.

DEDEKTÖRLE ARAMA YETKİSİ NASIL UYGULANACAK?

Yeni sistemin en belirgin özelliği, güvenlik görevlilerine tanınan genişletilmiş yetkiler olacak. Okul girişlerinde görev yapacak olan personel, binaya giren çıkan herkesi dedektörle arama yetkisine sahip kılınacak. Bu yeni prosedürle birlikte veliler ve ziyaretçiler dahil olmak üzere okula dışarıdan gelen herkes, kamu binalarında olduğu gibi fiziki güvenlik kontrolünden geçmek durumunda kalacak.

GÜVENLİK ZAFİYETİNE KARŞI YENİ ÖNLEMLER NELER?

Görevliler, okul girişlerinde veya çevresinde şüpheli bir durum tespit ettiklerinde emniyet ve jandarma birimleriyle anlık bilgi paylaşımı yapacak. Kurulan bu sistem, okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasındaki ilk ve en hızlı koordinasyon halkasını oluşturacak. Özellikle geçmişte Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşananlara benzer dış kaynaklı müdahalelerin ve şiddet olaylarının okul kapısında engellenmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı, daha önce valiliklere gönderdiği genelge ile okullarda risk analizine dayalı güvenlik planlaması yapılmasını zorunlu kılmıştı. Yeni istihdam edilecek 30 bin personel, erken uyarı mekanizmalarının işletilmesi ve güçlendirilen kamera sistemlerinin takibi konusunda kilit bir rol üstlenecek.