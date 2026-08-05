Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında sürpriz bir isim öne çıktı. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen Brezilyalı yıldız Gabriel Martinelli'nin durumunu yakından takip ediyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin Avrupa'nın önemli kulüpleriyle rekabet etmesi gerekecek.

İngiliz yayın kuruluşu CBS Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Gabriel Martinelli ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor. Haberde Serie A ekipleri Roma ve Juventus'un da Brezilyalı kanat oyuncusunu transfer listesine aldığı ifade edildi. Ancak şu ana kadar taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı ve transfer iddiaları doğrulanmış değil.

DEV REKABET YAŞANABİLİR

25 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 45 milyon euro olarak gösterilen Martinelli'nin bonservis maliyetinin de yüksek olması bekleniyor.

Son dönemde Avrupa basınında Martinelli'nin geleceğiyle ilgili farklı transfer senaryoları gündeme gelirken, Arsenal'in oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirebileceği yönünde haberler de yer alıyor. Bununla birlikte İngiliz ekibinin oyuncuyu kolay bırakmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

Brezilya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Gabriel Martinelli, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Turnuvada görev aldığı 4 karşılaşmada 1 gol kaydeden yıldız futbolcu, milli takım kariyerinde ise bugüne kadar 27 maçta 5 gole imza attı.

KARİYERİ ARSENAL'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Futbola Brezilya'nın Ituano altyapısında başlayan Martinelli, 2019 yazında yaklaşık 7,1 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer oldu. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki hareketliliğiyle öne çıkan oyuncu, Premier Lig'de Arsenal'in önemli isimlerinden biri haline geldi.

GABRIEL MARTINELLI KİMDİR?

Gabriel Teodoro Martinelli Silva, 18 Haziran 2001'de Brezilya'nın Guarulhos kentinde doğdu. Sol kanatta görev yapan ancak sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da oynayabilen Brezilyalı futbolcu, profesyonel kariyerine Ituano'da başladı.

2019 yılında Arsenal'e transfer olan Martinelli, kısa sürede Premier Lig'in öne çıkan genç oyuncularından biri oldu. Brezilya Milli Takımı'nın da düzenli olarak kadrosunda yer alan yıldız futbolcu, hızı, pres gücü ve bitiriciliğiyle ön plana çıkıyor.