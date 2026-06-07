Türkiye'nin farklı noktalarında yerel yönetimleri belirleyecek ara seçimler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek ve sonuçlar açıklanmaya başlanacak.

Seçimler, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik ve Yolüstü, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane merkez ilçeye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde gerçekleştiriliyor. Bu yerleşim yerlerinde belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Ara seçim kapsamında yalnızca beldeler değil, Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlıklar için de sandık kuruldu. Toplam 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin seçimi yapılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Tokat'taki dört beldede 5 bin 682, Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 2 bin 969, Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde ise 2 bin 62 seçmen oy kullanma hakkına sahip. Böylece altı beldede toplam 10 bini aşkın seçmen sandık başına gidiyor.

Yerel ara seçimlere 27 siyasi parti katılıyor. Partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması ise YSK tarafından 21 Nisan'da yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından gözler, özellikle ilk kez belediye yönetimlerini belirleyecek olan altı beldeden gelecek sonuçlara çevrilecek.