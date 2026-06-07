Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun ikinci gününde üyeler sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 10.00’da başladı, 17.00’de sona erecek.

Genel kurul, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapılıyor. İlk gün yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu okundu, mevcut yönetim üyeler tarafından ibra edildi.

Seçimde başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor. Kongrede Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alıyor. Adayların yönetim kurulu listeleri daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Oy verme işlemi, stadyumun yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan sandıklarda sürüyor. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek ve Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak.