Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda kulübün güncel mali durumu kamuoyuyla paylaşıldı. Chobani Stadı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunun 26 milyar 202 milyon TL seviyesinde olduğunu duyurdu.

Açıklanan rakamlar, Türk spor tarihindeki en yüksek kulüp borçları arasında yer alırken, genel kurulda hem Ali Koç hem de Sadettin Saran dönemlerine ilişkin mali ve idari faaliyetler de üyelerin oylamasına sunuldu.

BORÇTA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Hulusi Kesgin'in paylaştığı verilere göre Ali Koç'un başkanlık yaptığı 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 döneminde kulübün toplam borcu 28 milyar 710 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin 18 milyar 939 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 771 milyon TL olduğu belirtildi.

Sadettin Saran yönetiminin görev yaptığı 22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 döneminde ise kulübün toplam borcu 26 milyar 202 milyon TL olarak açıklandı.

Buna göre kısa vadeli borçlar 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli borçlar ise 8 milyar 997 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar, yaklaşık beş aylık süreçte toplam borçta 2,5 milyar TL'nin üzerinde azalma yaşandığını ortaya koydu.

İKİ YÖNETİM DE İBRA EDİLDİ

Genel kurulun en önemli gündem maddelerinden biri de yönetimlerin mali ve idari açıdan değerlendirilmesi oldu.

Yapılan oylama sonucunda hem Ali Koç yönetimi hem de Sadettin Saran yönetimi, 2025-2026 sezonuna ilişkin faaliyetleri nedeniyle genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğuyla ibra edildi.

İbra kararıyla birlikte her iki döneme ilişkin mali tablolar ve yönetim faaliyetleri üyeler tarafından kabul edilmiş oldu.

RAPORLAR GENEL KURULDA OKUNDU

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıda Şekip Mosturoğlu'nun Genel Kurul Başkanlık Divanı'na seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları üyelerin bilgisine sunuldu.

Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 tarihleri arasındaki faaliyet raporlarını eski yönetici Burak Kızılhan okudu.

Sadettin Saran dönemine ait 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasındaki faaliyet raporları ise kulüp genel sekreteri Orhan Demirel tarafından genel kurul üyelerine aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE MALİ YAPI GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Türk futbolunda ekonomik sürdürülebilirlik konusu kulüplerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, Fenerbahçe'nin açıkladığı mali tablo da spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yüksek faiz maliyetleri, döviz bazlı yükümlülükler, futbolcu maaşları ve transfer harcamaları, büyük kulüplerin finansal dengelerinde belirleyici unsurlar olmaya devam ediyor.

Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'daki çok sayıdaki Fenerbahçeli taraftar da genel kuruldan çıkan mali verileri ve yeni döneme ilişkin planlamaları yakından takip ediyor.

YENİ YÖNETİMİN GÜNDEMİNDE MALİ DİSİPLİN VAR

Kulüpte önümüzdeki dönemde gelir artırıcı projeler, sponsorluk anlaşmaları, yayın gelirleri ve sportif başarı hedefleriyle mali yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ön planda olması bekleniyor.

Fenerbahçe yönetiminin önündeki en önemli başlıklardan biri ise yüksek borç yükünü azaltırken sportif rekabet gücünü koruyabilmek olacak.