Alanya Kemal Şuberi İlköğretim Okulu’nda 4-A sınıfında yapılan öğretmen değişikliği velileri ayağa kaldırdı. Veliler, eğitim yılı bitimine kısa süre kala alınan karara itiraz ediyor.

VELİLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Antalya Alanya'da öğretmen değişikliği tartışması gündeme geldi. Kemal Şuberi İlköğretim Okulu’nda 4-A sınıfında görev yapan öğretmenin, eğitim-öğretim yılının bitimine yaklaşık 50 gün kala değiştirilmesi velilerin tepkisine yol açtı.

Veliler, alınan kararın hem zamanlama hem de öğrencilerin durumu açısından uygun olmadığını belirterek sürecin yeniden değerlendirilmesini istedi.

AYNI SINIFTA 5 KEZ ÖĞRETMEN DEĞİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, söz konusu sınıfta öğrenciler 1. sınıftan bu yana toplam 5 farklı öğretmen ile eğitim gördü. Veliler, bu durumun çocuklar üzerinde istikrarsızlık yarattığını ve öğrenme sürecini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Özellikle son değişikliğin yıl sonuna kısa süre kala yapılmasının, öğrencilerde uyum sorunu ve motivasyon kaybı oluşturduğu ifade ediliyor.

“MEVCUT ÖĞRETMENLE DÖNEM TAMAMLANSIN”

Veliler, şu anda derse giren öğretmenden memnun olduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, “kamu yararı ve öğrenci menfaati gözetilmedi” ifadeleri kullanıldı.

Veliler, eğitim döneminin sonuna gelinmişken yapılan değişikliğin pedagojik açıdan doğru olmadığını savunarak şu talepte bulundu:

“Yeni öğretmen göreve yeni eğitim yılında başlayabilir. Ancak biz mevcut öğretmenimizle dönemi tamamlamak istiyoruz.”

OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİLER VAR

Veliler, yaşanan gelişmelerin ardından bazı öğrencilerin geçtiğimiz haftadan bu yana okula gitmediğini belirtti. Sorunun büyümeden çözülmesi gerektiğini vurgulayan veliler, yetkililere çağrıda bulunarak kararın acilen gözden geçirilmesini istedi.

“Dereyi geçerken at değiştirilmez” sözünü hatırlatan veliler, eğitim sürecinde ani değişikliklerin çocuklar üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini ifade etti.