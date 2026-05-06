Fenerbahçe’de seçim süreci hareketlenirken, kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım yeniden aday olduğunu açıkladı. Yıldırım’ın çıkışı, sarı-lacivertli camiada dengeleri değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

“120. YILDA DESTANSI BİRLİK” VURGUSU

Yıldırım yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin yaklaşan 120’nci yılına dikkat çekerek, bu sürecin camia için bir birlik fırsatı olduğunu ifade etti. Adaylık kararını bu vizyonla aldığını belirten Yıldırım, kulübün gücünü yeniden göstermek istediklerini dile getirdi.

Açıklamasında, “Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım” ifadelerine yer verdi.

DİĞER ADAYLARA “BİRLİKTE OLALIM” ÇAĞRISI

Yıldırım, yalnızca adaylığını duyurmakla kalmadı, diğer isimlere de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere adı geçen adaylara birlikte hareket etme teklifinde bulundu.

Bu çağrı, seçim sürecinde ortak liste ya da güçlü bir blok oluşturma ihtimalini gündeme getirdi.

SEÇİM SÜRECİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Aziz Yıldırım’ın adaylığı, Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde yarışın daha da kızışmasına neden oldu. Sarı-lacivertli kulüpte önümüzdeki günlerde diğer adayların nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.

Gelişmeler, Antalya ve Alanya gibi bölgelerde yaşayan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle yaz sezonunda artan taraftar hareketliliğiyle birlikte kulüp gündeminin turizm bölgelerinde de etkisini hissettirdiği görülüyor.