Alanya Kestel Mahalle Muhtarı Hüsnü Uyar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Antalya Şehir Hastanesi’nde ameliyata alınması bekleniyor.

Alanya’da muhtar Hüsnü Uyar’ın sağlık durumu ilçede gündem oldu. Edinilen bilgilere göre, Kestel Mahalle Muhtarı Hüsnü Uyar önceki gün akşam saatlerinde artan rahatsızlık nedeniyle gece saatlerinde hastanenin acil servisine başvurdu.

GECE SAATLERİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar detaylı tetkikler yaptı. Yapılan kontroller sonrası Uyar’ın ameliyata alınmasına karar verildi. Sürecin hızlı ilerlediği öğrenildi.

ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ’NE SEVK EDİLDİ

Durumunun netleşmesi üzerine Hüsnü Uyar, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılacak operasyon öncesi hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

MAHALLEDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kestel Mahallesi’nde uzun süredir görev yapan ve mahalle sakinleriyle birebir iletişimiyle bilinen Uyar’ın sağlık durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hastane çevresinde de gelişmeleri bekleyenler olduğu öğrenildi.

Ameliyat sürecine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, gözler hastaneden gelecek bilgilere çevrildi.