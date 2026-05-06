Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay kapsamında tutuklanan isimlerden türkücü İzzet Yıldızhan hakkında tahliye kararı verildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkeme, Yıldızhan’ın yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Kararın ardından Yıldızhan cezaevinden tahliye edildi.

Soruşturma sürecinde Yıldızhan’ın dosyadaki konumu ve delil durumu mahkeme tarafından yeniden değerlendirmeye alındı.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu sanıkların, 22 Haziran’da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Davanın ilerleyen sürecinde olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulukların netleşmesi bekleniyor.

HUKUKİ SÜREÇ YAKINDAN İZLENİYOR

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dosyada alınan tahliye kararı, yargılama sürecinin seyrine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Hukuki süreç devam ederken, nihai kararın mahkeme aşamasında verileceği vurgulanıyor.

Gelişmeler, Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya ve Alanya’daki spor camiası ve genç sporcular tarafından da yakından takip ediliyor.