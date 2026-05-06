Antalya’nın Aksu ilçesinde bir depoda çıkan yangın, bölgede kısa sürede paniğe neden oldu. Yanıcı malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, hem çevre güvenliği hem de olası sıçrama riski nedeniyle ekipleri harekete geçirdi.

YANGIN SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Yangın, Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi AltınOluk Caddesi üzerinde bulunan, sentetik çim ve izolasyon ürünleri depolanan iş yerinde saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangının depo içinde bulunan malzemeler nedeniyle zaman zaman şiddetlendiği öğrenildi.

POLİS ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALDI

Yangın sırasında olası risklere karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlanırken, çevredeki vatandaşların alandan uzak durması istendi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

Aksu’daki sanayi ve depo alanlarında yaşanan bu tür yangınlar, özellikle turizm sezonu öncesi tedarik zinciri ve lojistik süreçler açısından da önem taşıyor. Bölgedeki işletmeler için yangın güvenliği önlemleri bir kez daha gündeme geldi.