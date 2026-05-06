Alanya’da üniversite–özel sektör iş birliğiyle imzalanan protokol kapsamında ALKÜ personeli ve öğrencilerine araç bakımında indirim uygulanacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), kurumlar arası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Üniversite yönetimi ile Autorite Otomotiv Servis Alanya Şubesi (Bosch Car Service) arasında imzalanan protokolle, akademik personel, idari çalışanlar ve öğrenciler araç bakım ve onarım hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek.

PROTOKOL SENATO SALONU’NDA İMZALANDI

ALKÜ Senato Salonu’nda gerçekleşen törende, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Bosch Car Service Alanya Şube Müdürü Bilal Coşkun protokole imza attı. Törene ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ve servis yetkilisi Gül Mustafayeva da katıldı.

İŞÇİLİK VE YEDEK PARÇADA İNDİRİM

İmzalanan anlaşmaya göre ALKÜ mensupları, araç bakım ve onarım hizmetlerinde önemli bir avantaj elde edecek. Buna göre:

Yedek parça fiyatlarında yüzde 15, işçilik ücretlerinde ise yüzde 20’ye varan indirim uygulanacak. Bu uygulama, özellikle düzenli bakım yaptıran araç sahipleri için maliyetleri düşürecek.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “İŞ BİRLİKLERİ DEVAM EDECEK”

İmza töreninde konuşan Rektör Türkdoğan, üniversite olarak benzer iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu protokolün tüm ALKÜ ailesine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şube Müdürü Bilal Coşkun ise üniversiteyle yapılan anlaşmadan memnun olduklarını ifade ederek, “ALKÜ ailesine destek vermekten gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER VE PERSONEL İÇİN DOĞRUDAN FAYDA

Alanya’da araç kullanımının yaygın olduğu düşünüldüğünde, bu protokol özellikle öğrenci ve çalışanların araç bakım maliyetlerini düşürmesi açısından dikkat çekiyor. Düzenli bakım yaptıran sürücüler için işçilik indirimi doğrudan bütçeye yansıyacak.

İmza töreni, tarafların hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.