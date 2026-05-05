Alanya Occo Beach’te ihale sonrası büyüyen gerilim kavgaya dönüştü. Gözaltına alınan F.K, mahkeme kararıyla ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OCCO BEACH’TE GERİLİM KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Alanya’da Occo Beach ihale krizi kavga olayı gündeme oturdu. İhale sürecinin ardından taraflar arasında büyüyen tartışma, sahil alanında kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederken, ihaleyi kazanan tarafın kardeşi olduğu belirtilen F.K. (30) gözaltına alındı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ, ŞÜPHELİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Kavgaya karıştığı iddia edilen F.K, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
“BU OLAYLA İLGİM YOK” DEDİ
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan F.K, avukatı aracılığıyla verdiği ifadede, “Bu olayla ilgim yok” diyerek suçlamaları kabul etmedi ve serbest bırakılmasını talep etti.
MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI
Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında tutuklama talebini değerlendirdi. Mahkeme, F.K’nın ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.