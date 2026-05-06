Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete gelen Musa Tülü (38) ve eşi Ebru (33) ile çocukları Azra ve Ömer Selim Tülü, 4 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü yaşamlarını yitirdi, Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı.

Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği belirtildi.

Ekipler, ailenin bulunduğu evde inceleme yaptı. Ailenin zehirlenme nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavide olan Musa Tülü, hayati tehlikeyi atlattı. Tülü dün servise alınırken, eşi Ebru Tülü'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TARAMA YAPILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri evde ve evin çevresinde zehirli madde taraması yaptı. Ailenin Bozyazı'ya geldiği araç da detaylı şekilde incelendi. Özel ölçüm cihazlarıyla yapılan araştırmada, ailenin yattığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda zehirli maddeye rastlandı. Zehir kalıntılarının, haşerelere karşı bir süre önce yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Öte yandan, otopsi sonrasında alınan örneklerden gelecek ’toksikolojik ve histopatolojik’ sonuçlarında beklendiği aktarıldı. Ailenin zehirlenme sebebi, sonuçların çıkmasından sonra belli olacak.