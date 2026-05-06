Yaptığı belgesellerle geniş bir kitleye ulaşan Ruhi Çenet’in, Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeki bir gemide ortaya çıkan hantavirüs salgınına denk gelmesi dikkat çekti. Yaşananlar, özellikle yurt dışı seyahat planı yapan Türkiye’den yolcular açısından sağlık güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

ATLANTİK’TE SALGIN ALARMI

Arjantin’den Cape Verde’ye doğru ilerleyen MV Hondius isimli yolcu gemisinde, 1 Nisan itibarıyla 7 hantavirüs vakası tespit edildi. Bu vakalardan 3’ü ölümle sonuçlandı. Salgının ortaya çıkması, gemideki yolcular arasında paniğe neden oldu.

Gemide bulunan isimlerden birinin de Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet olduğu ortaya çıktı.

“İLK ÖLÜMÜ OKYANUS ŞARTLARINA BAĞLADIK”

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan Çenet, yaklaşık bir ay süren yolculuğun ilk günlerinde tehlikenin fark edilmediğini anlattı. İlk hayatını kaybeden yolcunun ölümünün okyanus koşullarından kaynaklandığını düşündüklerini belirten Çenet, sonraki gelişmelerin durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

VAKALAR SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Çenet’in aktardığına göre, gemiden ayrıldıktan bir gün sonra hayatını kaybeden yolcunun eşinin de vefat ettiği öğrenildi. Kısa süre içinde üçüncü ölümün gerçekleşmesiyle birlikte, gemide kemirgenlerden bulaşabilen hantavirüsün yayıldığı anlaşıldı.

Hantavirüs, nadir görülmesine rağmen ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabilen bir enfeksiyon olarak biliniyor.

“ÖNLEMLER YETERSİZDİ” İDDİASI

Ruhi Çenet, ilk vakanın ardından gemide yeterli önlemlerin alınmadığını öne sürdü. Yolcuların toplu yemeklere ve etkinliklere devam ettiğini belirten Çenet, bu durumun virüsün yayılmasını hızlandırmış olabileceğini dile getirdi.

“ÇOK UCUZ KURTULDUM”

Yolculuğun 24’üncü gününde gemiden indiğini ifade eden Çenet, ayrıldıktan sonra yaşanan ölümleri öğrendiğini söyledi. Sağlık kontrollerinden geçtiğini belirten içerik üreticisi, yaşadığı süreci “Çok ucuz kurtuldum” sözleriyle özetledi.

TURİZM VE SAĞLIK GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Yaşanan olay, özellikle yaz sezonu yaklaşırken uluslararası gemi turları ve kruvaziyer seyahatlerinde sağlık önlemleri konusunu yeniden gündeme getirdi. Antalya ve Alanya gibi turizm merkezlerinden yurt dışı turlarına katılan yolcular açısından da benzer riskler, seyahat planlamasında daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

Gemideki salgının kaynağına ve iddia edilen ihmallere ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.