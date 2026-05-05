Alanya'da bir restoranda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk tıbbi müdahalenin olay mahallinde yapıldığı bildirildi.

Saldırı esnasında kurşunların hedefi olan mağdurların hastaneye sevk süreçleri devam ederken, güvenlik güçleri restoran çevresinde kordon oluşturarak delil toplama işlemine başladı. Olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.

ŞÜPHELİ M.A. İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen ve olayın ardından kayıplara karışan zanlı M.A.'nın yakalanması adına Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelinin eşkalini belirleyen emniyet mensupları, bölgede geniş çaplı bir operasyon yürütüyor.

ALANYA'YA GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Asayiş olaylarına karşı hızlı reaksiyon gösteren ilçe emniyet güçleri, şüphelinin kaçış alanını daraltmak amacıyla Alanya'nın giriş ve çıkış noktalarında denetimleri artırdı. Bölgedeki huzur ve güvenliğin tesisine yönelik yürütülen bu tür koordineli müdahaleler, yerel halk tarafından yakından takip ediliyor.