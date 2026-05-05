Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun acil hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çavuşoğlu'nun tedavisi sürüyor.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Edinilen ilk bilgilere göre Aydın Çavuşoğlu acil hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yoğun bakımda tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

AİLE VE YAKINLARI HASTANEDE

Aydın Çavuşoğlu’nun yakın çevresi ve ailesinin hastanede olduğu, süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor. Sağlık durumuna ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu ailesi, Alanya ve çevresinde bilinen bir aile olarak öne çıkıyor. Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’de uzun yıllar siyaset yapıyor. Kardeşi Hasan Çavuşoğlu Alanyaspor Kulüp Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Ailenin diğer bireyleri de farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.