Alanya Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda 27 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi, ailesi büyük üzüntü yaşadı.

OLAY CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Olay, Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, K.E. (27) isimli genç kadın evinde hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan ilk incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ MORG’A KALDIRILDI

Genç kadının cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü. Olay sırasında yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı ve sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Alanya Cumhuriyet Mahallesi genç kadın ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.