Alanya’da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aydın Çavuşoğlu, gece saatlerinde yapılan acil ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgilere göre, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

HASTANEDE KRİTİK SAATLER

Ameliyatın tamamlanmasının ardından hastanede bekleyiş devam ediyor. Aydın Çavuşoğlu’nun hayati riskinin sürdüğü öğrenilirken, doktorların gözetiminde yoğun bakım süreci yakından takip ediliyor.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Çavuşoğlu’nun durumu, hem Alanya’da hem de ülke genelinde yakından izleniyor. Yurt dışında olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Alanya'da olması bekleniyor.

HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Ameliyat sonrası hastane çevresinde toplanan yakınları ve vatandaşların bekleyişi sürüyor. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hastane giriş-çıkışları kontrollü şekilde sağlanıyor.

Özellikle sabah saatlerinden itibaren hastane önünde hareketlilik artarken, yeni gelişmeler için gözler yetkililerden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yetkililerden henüz detaylı sağlık raporu paylaşılmazken, doktorların gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.