Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazası, benzer yol risklerinin Türkiye genelinde sürücüler için ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle kırsal ve virajlı kara yollarında gece yolculuğu, dikkat ve tecrübe gerektiriyor.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Diyarbakır-Kulp kara yolu Özbek Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde yaşandı. Bir yakınlarının cenazesine gitmekte olan kişilerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan M.Ç., A.Y., U.Ç. ve S.Ç. yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar daha sonra önce Kulp’taki hastanelere, ardından tedbir amaçlı olarak Diyarbakır kent merkezindeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü açıkladı.

KIRSAL YOLLARDA GECE SÜRÜŞÜ UYARISI

Bölgedeki benzer kazalar, özellikle aydınlatmanın yetersiz olduğu kırsal yollar ve keskin virajların sürücüler için risk oluşturduğunu gösteriyor. Uzmanlar, gece yolculuklarında hızın düşürülmesi ve yol şartlarına uygun sürüş yapılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Bu tür kazalar, yaz sezonuna hazırlanan turizm bölgeleri açısından da dolaylı önem taşıyor. Özellikle uzun yol yapan sürücüler için güvenli sürüş alışkanlıkları, hem şehirler arası ulaşımda hem de tatil bölgelerine gidişlerde belirleyici rol oynuyor.