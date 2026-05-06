Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonu, ele geçirilen mühimmatın boyutu nedeniyle dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, yalnızca bölge güvenliği değil, Antalya ve Alanya gibi turizm merkezlerine uzanan hatlar açısından da önem taşıyor.

İLK OPERASYONDA 100’Ü AŞKIN TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Beyşehir’de gerçekleştirilen ilk operasyonda, 101 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen silahların niteliği ve sayısı, bölgede organize bir dağıtım ağının varlığı ihtimalini gündeme getirdi.

EŞ ZAMANLI BASKIN: 13 EV, 3 İŞ YERİ, 18 ARAÇ

İkinci operasyonda ise daha geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle 13 ev, 3 iş yeri ve 18 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Bu operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda adeta cephaneliği andıran bir tablo ortaya çıktı. Güvenlik güçleri tarafından;

51 adet AK-47 benzeri yerli üretim makineli tüfek

1 adet Uzi marka otomatik tabanca

34 tabanca

2 av tüfeği

41 fişek ve 10 tüfek kartuşu

ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Her iki operasyonla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin bağlantıları, silahların temin ve dağıtım kanalları detaylı şekilde inceleniyor.

Yetkililer, benzer operasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtiyor.