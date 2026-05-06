​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, ekonomik gidişat ve hayat pahalılığına ilişkin yaptığı açıklamada iktidarı sert sözlerle eleştirdi. 4 kişilik bir ailenin gıda ihtiyacı olan TÜİK onaylı açlık sınırının 34.600 TL’ye ulaştığını belirten Sarıca, 28.075 TL olan asgari ücretin bu rakamın çok altında kaldığını ve karı koca çalışan ailelerin bile artık geçinemez hale geldiğini ifade etti.

​ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

​Enflasyonun toplumun her kesiminin cebindeki parayı çaldığını savunan Sarıca, son dört ay içerisinde ücretlerin korkunç bir hızla eridiğini dile getirdi. Bu süreçte asgari ücretin 4.110 TL, en düşük memur maaşının 8.892 TL, en düşük memur emeklisi maaşının 4.083 TL ve en düşük emekli aylığının ise 2.928 TL değer kaybettiğini vurguladı.​MAAŞLARDAKİ DEV ERİME RAKAMLARLA ORTADA

​Maaşlardaki değer kaybının meslek gruplarına göre dağılımını da paylaşan Başkan Sarıca, öğretmen aylıklarında 9.429 TL, polis maaşlarında 11.530 TL, uzman doktor maaşlarında 22.000 TL, mühendis maaşlarında 11.000 TL ve araştırma görevlisi maaşlarında ise 12.400 TL’lik bir erime yaşandığını kaydetti. Enflasyonu "en büyük hırsız" olarak nitelendiren Sarıca, hükümetin ekonomi yönetimini topa tuttu.

​ARA ZAM KAÇINILMAZ HALE GELDİ

​İktidarın %16 olarak açıkladığı enflasyon hedefini tutturamadığını ve bu başarısızlığın faturasının halka kesilmemesi gerektiğini belirten Sarıca, acil bir ara zam yapılması çağrısında bulundu. "Bu millete enflasyon karşısında ezdirmedik demekle ezdirmiş olmuyorsunuz, milleti ezebiliyorsunuz" diyen Sarıca, gözü doymayanları besleyebilmek için karnı doymayanları ezenlere yazıklar olsun ifadelerini kullandı.

