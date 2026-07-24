Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Antalya, hafta sonunda yağışlı havanın etkisi altına girecek. 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günlerinde il genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

Yağışlarla birlikte rüzgar da etkili olacak

Tahminlere göre cumartesi günü rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esecek. Pazar günü ise rüzgarın yönü kuzeye dönerken hızının saatte yaklaşık 12 kilometre olması bekleniyor. Yağış anlarında yerel olarak rüzgarın kuvvetini artırabileceği belirtiliyor.

Nem oranı hafta sonu zirve yapacak

Sağanak yağışlarla birlikte kentte nem oranında da belirgin yükseliş bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek nem oranının yüzde 88'e ulaşacağı, pazar günü ise bu oranın yüzde 94'e kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın da artabileceği ifade ediliyor.

Meteoroloji'den tedbir çağrısı

Yetkililer, gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği ani su baskınları, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle hafta sonu dışarıda vakit geçirmeyi planlayanların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi.