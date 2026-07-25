New York Times'ın aktardığı bilgilere göre, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool'a ortak olmaya hazırlanıyor. Britanyalı iş insanı Amit Bhatia'nın liderlik ettiği bir konsorsiyum, kulübün yaklaşık yüzde 30'luk hissesini satın almak amacıyla görüşmelere başladı.

TEKLİFİN DETAYLARI NELER?

Haberde yer alan taslak teklife göre, yatırımcı grubun masaya koymaya hazırlandığı rakamın 1,35 milyar sterlin seviyesinde olduğu belirtildi. Söz konusu teklif üzerinden yapılan hesaplamalar, Liverpool'un toplam piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyar sterlin olarak değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

BEZOS İÇİN BİR İLK Mİ OLACAK?

Anlaşmanın resmiyet kazanması durumunda ünlü milyarder Jeff Bezos, kariyeri boyunca ilk kez doğrudan bir spor kulübüne yatırım yapmış olacak. Geçmiş dönemde ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarıyla ilgilendiği yönünde iddialar basına yansısa da, bugüne dek resmi bir satın alma işlemi gerçekleşmemişti.

LİVERPOOL'UN FİNANSAL TABLOSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yatırımcıların ilgisini çeken Liverpool, kısa süre önce mali durumuna ilişkin yaptığı açıklamada 700 milyon sterlini aşan bir rekor gelir elde ettiğini yayımladı. Kulübün ulaştığı bu güçlü finansal yapı ve küresel marka değeri, milyarderlerin doğrudan yatırım iştahını artıran en önemli faktörler arasında gösteriliyor.