24 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, lisanslı rüzgar (RES) ve güneş enerjisi (GES) santrallerinin imar ile ruhsatlandırma süreçleri tek elde toplandı. Yeni yönetmelikle birlikte, Antalya genelinde hayata geçirilecek enerji yatırımlarında parselasyon, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni gibi tüm onay yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Düzenleme uyarınca, ön lisans veya üretim lisansı alan santrallerin imar planı başvuruları doğrudan bakanlığa yapılacak. İlgili kamu kurumlarının, imar planlarına yönelik görüşlerini en geç 30 gün içinde bildirmesi gerekecek. Bu süre zarfında yanıt vermeyen kurumların taleplere yönelik olumsuz bir görüşü olmadığı varsayılacak. Bakanlık tarafından onaylanan planlar, kurumun internet sitesinde 15 gün süreyle ilana çıkarılarak kesinlik kazanacak. Eksiksiz yapılan yapı ruhsatı başvuruları ise incelemenin ardından 30 gün içinde sonuçlandırılacak.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu mevzuat değişikliği, yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki bürokratik engelleri ve bekleme sürelerini ortadan kaldırıyor. Farklı kurumlardan ayrı ayrı belge toplama zorunluluğunun bitmesi, planlama süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, GES projelerinde mevcut jeolojik etüt çalışmalarının yeterli görülmesi durumunda yatırımcıdan ilave zemin etüt raporu talep edilmeyecek.

ANTALYA'DAKİ PROJELER HIZ KAZANACAK

Güneşlenme süresi avantajıyla Türkiye'nin enerji dönüşümünde kritik bir bölge olan Antalya'da, tarımsal sulama kooperatifleri ile sanayi tesisleri yoğun şekilde GES projeleri yürütüyor. Akdeniz Üniversitesi ve ASAT gibi kurumların devreye aldığı büyük ölçekli tesislerin kurulum süreçleri de yeni düzenlemeyle birlikte ivme kazanacak. Ruhsat işlemlerinin bakanlık nezdinde sadeleşmesi, yüksek enerji maliyetlerini düşürmek isteyen üreticilerin projelerini daha kısa sürede faaliyete geçirmesini sağlayacak.