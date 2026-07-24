Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya kent merkezi ve aralarında Alanya'nın da bulunduğu tüm ilçelerde hafta sonu keskin bir hava değişimi yaşanacak. Cumartesi günü bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, pazar günü yerini kavurucu sıcaklara bırakacak.

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE YAĞIŞ VAR?

Hafta sonunun ilk gününde Akdeniz kıyıları ve iç kesimlerde yağışlı bir sistem etkisini gösterecek. Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik, Aksu, Belek, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Korkuteli, Kumluca ve Akseki'de cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bu süreçte sıcaklıklar Antalya merkezde 23 ile 29 derece arasında seyredecek. İlçe bazlı tahminlere göre cumartesi günü termometreler Aksu’da 17-29, Serik’te 22-30, Manavgat’ta 20-31 ve Alanya’da 27-32 derece aralığında olacak.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIK KAÇ DERECEYE ÇIKACAK?

Pazar günü yağışlı havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte sıcaklık değerlerinde ani bir yükseliş bekleniyor. Antalya merkezde sıcaklığın 25-36 derece bandına çıkacağı öngörülürken, iç ve batı ilçelerde bu oran daha da artacak. Uzmanların aktardığı verilere göre pazar günü Aksu’da 37, Belek ve Serik’te 38, Kepez’de ise 39 derecelik kavurucu sıcaklık değerleri ölçülecek.

HAFTA SONU PLANLARI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Cumartesi günü beklenen yağışın ardından pazar günü yaşanacak ani sıcaklık artışı, bölgedeki nem dengesini de değiştirecek. Meteoroloji uzmanları, pazar günü güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde vatandaşların dışarı çıkmaması, bol sıvı tüketmesi ve uzun süre güneş altında kalmaması konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya ve çevre sahillerde, bu ani hava değişiminin hafta sonu deniz ve gezi planlarını yakından etkilemesi muhtemel görünüyor.