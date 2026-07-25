Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kepez Kültür Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı'na ait 8 bin 42 metrekarelik arsa için ihale sürecini başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, taşınmaz yapım karşılığı 35 yıllığına kiraya verilecek.

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Çarşamba günü saat 11.00'de kurumun hizmet binasında gerçekleştirilecek. Taşınmazın tahmini bedeli 693 milyon 168 bin 245 lira, geçici teminatı ise 20 milyon 796 bin lira olarak belirlendi.

İNŞAAT SÜRECİ VE KİRA ŞARTLARI NELER?

Sözleşme sonrası yer tesliminin en geç 12 ay içinde yapılması planlanıyor. Toplam 35 yıllık sürenin ilk dört yılı inşaat aşaması olarak kabul edilecek. Yer teslimiyle birlikte başlayacak olan kira ödemeleri, ilk yıl için aylık 300 bin lira olacak. Sonraki yıllarda bu tutar şartnameye bağlı olarak TÜFE oranında güncellenecek.

YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA MODELİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kamu ve vakıf arazilerinde sıklıkla uygulanan yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeli, yatırımcının kendi finansmanıyla projeyi hayata geçirmesine dayanıyor. Bu sistemde yüklenici firma, ruhsat ve vergi gibi tüm masrafları üstlenerek inşaatı tamamlıyor ve 35 yıl boyunca işletme hakkını elinde tutarak maliyetini çıkarıyor. Süre bitiminde ise taşınmaz tüm yapılarıyla birlikte vakfa devrediliyor.

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün aktardığına göre, ihaleye katılmak isteyenlerin teklif dosyalarını belirlenen gün ve saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığı'na elden ulaştırması şart. Faks veya telgrafla yapılan başvurular ile geciken dosyalar geçersiz sayılacak. Kurum, ihaleyi gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda serbestlik hakkını saklı tutuyor.