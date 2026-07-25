Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre Türkiye, ham çelik üretiminde dünyada 7. sırada yer aldı. Visual Capitalist'in derlediği rapora göre, küresel sanayinin en stratejik kollarından biri olan çelik sektöründe Türkiye, 36,9 milyon tonluk üretim hacmine ulaştı.

Açıklanan rakamlar, ülkenin Avrupa'nın en büyük üreticileri arasındaki yerini pekiştirdiğini gösteriyor. Sıralamanın zirvesinde ise 1 milyar tonu aşan üretimiyle küresel pazarın yarısından fazlasını tek başına karşılayan Çin bulunuyor. Çin'i istikrarlı büyümesini sürdüren Hindistan takip ederken, Japonya ve ABD de listenin üst sıralarında yer buldu.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİMİNİ HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLİYOR?

Son yıllarda hayata geçirilen kapasite artırımı yatırımları ve güçlü ihracat rakamları, Türkiye'nin ilk 10 içerisindeki yerini korumasını sağladı. Özellikle otomotiv, inşaat, beyaz eşya, makine ve savunma sanayii gibi alanlardan gelen yoğun iç ve dış piyasa talebi, 36,9 milyon tonluk üretim kapasitesinin temel itici gücü olarak aktarıldı.

ÇELİK ÜRETİMİ EKONOMİLER İÇİN NEDEN KRİTİK BİR GÖSTERGE?

Makroekonomik analizlerde ham çelik üretimi, bir ülkenin sanayi gücünü ve altyapı gelişimini ölçen en temel göstergelerden biri kabul ediliyor. Ağır sanayiden yüksek teknoloji gerektiren savunma projelerine kadar geniş bir yelpazede ana hammadde konumunda olan çelik, ekonomik büyüme potansiyelinin doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Raporun sonuç bölümünde, küresel çelik pazarında Çin'in hakimiyetinin devam ettiği bildirildi. Hindistan'ın ivmelenen yapısı ve Türkiye'nin istikrarlı üretim kapasitesinin, önümüzdeki dönemde dünya sanayi dengeleri açısından yakından izleneceği vurgulandı.