Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını tehlikesine karşı üreticileri uyardı. Yapılan açıklamada, sera üretiminden arta kalan atıkların doğaya kontrolsüz şekilde bırakılmasının büyük felaketlere zemin hazırladığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle ormanlık alanların çevresine ve yol kenarlarına dökülen tarımsal atıkların yangın riskini ciddi boyutta artırdığını aktardı. Müdürlük tarafından yayımlanan uyarı mesajında, "Bugün bıraktığın atık, yarın bir ormanı yakabilir" ifadesine yer verilerek üreticilerin bu konuda daha dikkatli olması talep edildi.

KÜÇÜK BİR İHMALİN MALİYETİ AĞIR OLABİLİR

Sera atıklarının rastgele atılmasının telafisi imkansız çevresel tahribatlara yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, bu materyallerin mutlaka belirlenen toplama ve bertaraf tesislerine götürülmesi gerektiğini ifade etti. Ormanların korunmasının yalnızca kurumların değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi.

SERA ATIKLARI NEDEN YANGIN RİSKİ TAŞIYOR?

Örtüaltı tarımın yoğun olarak yapıldığı Antalya ve Alanya bölgesinde, sera atıkları genellikle naylon, plastik ve kurumuş bitki kalıntılarından oluşuyor. Bu materyaller, yaz aylarındaki yüksek sıcaklık ve düşük nemle birleştiğinde en ufak bir kıvılcımda hızla tutuşarak alevlerin geniş alanlara yayılmasına neden olabiliyor. Bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve orman varlığının korunması için atık yönetiminin kritik bir rol oynadığı dikkat çekiyor.