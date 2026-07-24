Antalya genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgar, orman yangını riskini en üst seviyeye taşıdı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, sürücüleri uyarmak amacıyla kentin kilit ulaşım noktalarındaki elektronik trafik panolarına "Orman Yangını Açısından Çok Riskli" yazısı ekledi.

Orman Yangınlarını Önleme Planı kapsamında hayata geçirilen bu yeni uygulama, özellikle Alanya'yı çevre illere bağlayan güzergahlarda devreye alındı. Yetkililerin aktardığına göre uyarılar; Alanya-Antalya istikametindeki Ilıksu-Ulaş Tüneli, Çandırtepe Tüneli ve Devren Tüneli ile Konya yönündeki Demirkapı Tüneli girişlerindeki değişken mesaj sistemlerine (VMS) yansıtıldı.

RİSK YÜKSEK TOLERANS SIFIR

Meteoroloji verilerine işaret eden uzmanlar, nem oranının düşmesiyle birlikte en ufak bir kıvılcımın büyük felaketlere yol açabileceğini belirtiyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Risk yüksek, tolerans sıfır" parolasıyla hareket edildiği vurgulanarak, yangınların büyük oranda insan kaynaklı ihmallerden çıktığı hatırlatıldı.

YANGINA SEBEBİYET VERMENİN CEZASI NEDİR?

Ormanlık alanlarda ateş yakılması veya araçlardan dışarıya sigara izmariti atılması gibi eylemler, Türk Ceza Kanunu kapsamında ağır yaptırımlarla cezalandırılıyor. Sürücülerin güzergah boyunca bu kurallara azami riayet etmesi istenirken, herhangi bir duman görülmesi durumunda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği ifade edildi.

Özellikle turizm sezonunun yoğun geçtiği Alanya ve çevresindeki karayollarında artan araç trafiği, bu tür önleyici uyarıların kamuoyu nezdindeki önemini daha da artırıyor. Ekipler, yüksek risk taşıyan ormanlık bölgelerdeki denetimlerini yaz dönemi boyunca kesintisiz sürdürecek.