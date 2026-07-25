Sırp yıldız Dusan Vlahovic'in transfer sürecinde ibre Beşiktaş'a dönüyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 26 yaşındaki golcü oyuncu için Avrupa pazarında en cazip finansal teklifi siyah-beyazlı yönetim sundu. Diğer kulüplerin önerdiği rakamların Beşiktaş'ın teklifinin gerisinde kalması, oyuncunun tercihini doğrudan etkiliyor.

VERGİ SİSTEMİ TRANSFERİ NASIL ETKİLEDİ?

Transfer görüşmelerinde 8 milyon Euro talep eden Sırp forvetin, Avrupa'nın diğer büyük liglerindeki yüksek vergi oranları nedeniyle net kazancının ciddi oranda düşeceği belirtildi. Haber detaylarına göre Vlahovic, farklı bir Avrupa ülkesine gitmesi durumunda Beşiktaş'ın sunduğu net rakamın neredeyse üçte biri oranında bir bedel kazanabilecek. Bu ekonomik tablo, yıldız oyuncunun siyah-beyazlı formaya çok daha sıcak bakmasına zemin hazırladı.

YÖNETİM SÜRECİ NASIL YÖNETİYOR?

Başkan Serdal Adalı, bu avantajlı duruma rağmen transferi riske atmamak adına temkinli bir strateji izliyor. Oyuncu tarafına herhangi bir baskı yapılmazken, siyah-beyazlı yönetim sürecin sakin bir şekilde olgunlaşmasını bekliyor. Şartların her geçen gün kulübün lehine geliştiğine inanan yönetim, doğru zamanda yapılacak son bir görüşmeyle transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.

TÜRKİYE'DEKİ VERGİ AVANTAJI YILDIZLARI ÇEKİYOR

Türkiye'deki profesyonel futbolculara uygulanan gelir vergisi oranlarının Avrupa'nın beş büyük ligine kıyasla daha esnek olması, Süper Lig ekiplerinin transfer görüşmelerinde elini güçlendirmeye devam ediyor. Kulüpler brüt maaş yerine genellikle net maaş garantisi üzerinden anlaştığı için, yüksek maliyetli sözleşmelerde Türkiye cazip bir futbol pazarı olma özelliğini koruyor.