Kırıkkale'nin Samsun kara yolu Kimeski mevkiinde, Bursa'dan Kars'a doğru yola çıkan C.D. idaresindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan araçta bulunan 42 kişiden 40'ı yaralandı.

Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından bölgeye geniş çaplı kurtarma ekipleri yönlendirildi. Aktarılan bilgilere göre, kaza yerine ihbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık görevlileri hızla sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Sağlık ekipleri, 39'u yolcu olmak üzere toplam 42 kişinin bulunduğu otobüsteki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kurtarma çalışmalarının ardından 40 yaralı, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZANIN NEDENİ NE OLDU?

Kazanın ana nedeni olarak yağmur sonrası yolda meydana gelen kayganlaşma öne çıkıyor. Kırıkkale gibi önemli transit geçiş güzergahlarında, özellikle aniden bastıran yağışlar ağır vasıtalar için ciddi yol tutuş kayıpları oluşturabiliyor. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları tamamlanırken, olayın kesin oluş şekline dair başlatılan resmi inceleme süreci devam ediyor.