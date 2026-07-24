Hissedilen sıcaklığın 44 dereceyi bulduğu Antalya'da, serinlemek isteyen tatilciler alternatif yöntemlere yöneliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan verilere göre, bölgede hava sıcaklığı ve nem oranları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı.

Deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise zaman zaman yüzde 40 seviyelerinde ölçüldüğü kentte, kavurucu sıcaklardan kaçış noktalarından biri yapay kar odaları oldu. İçerideki sıcaklığın eksi 2 dereceye kadar düşürüldüğü bu özel alanlar, dış mekanla aralarında oluşan 46 derecelik ısı farkıyla dikkat çekiyor.

EKSİ 2 DERECEDE KIŞ ATMOSFERİ

Kış temalı ambiyansın ve yapay karın bulunduğu tesisler, özellikle çocuklu aileler için cazibe merkezi haline geldi. Yaz mevsiminin ortasında kısa süreliğine de olsa kış atmosferini deneyimleyen ziyaretçiler, aşırı sıcakların bunaltıcı etkisinden uzaklaşma fırsatı buluyor.

Afyonkarahisar'dan ailesiyle kente tatile gelen 7 yaşındaki Muhammet Kerem Şengül, dışarının çok sıcak olduğunu vurguladı. Küçük ziyaretçi, dondurma yemek veya soğuk su içmek yerine kar odasında serinlemeyi en iyi seçenek olarak gördüğünü aktardı.

ALTERNATİF SERİNLEME KONSEPTLERİ YAYGINLAŞIYOR

Akdeniz Bölgesi genelinde rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar, turizm sektöründeki kapalı alan serinleme konseptlerine olan talebi doğrudan etkiliyor. Alanya ve çevre ilçelerde de benzer kavurucu iklim koşullarının yaşanması, tatilcilerin deniz ve havuz turizmi dışında bu tarz yenilikçi alternatiflere yönelmesine zemin hazırlıyor.